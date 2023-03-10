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На південному заході Німеччини невідомі захопили заручників в аптеці

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Карлсруе, П'ятниця 10 березня 2023 20:47
На південному заході Німеччини невідомі захопили заручників в аптеці Фото: На південному заході Німеччини невідомі захопили заручників в аптеці (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 10 березня, на південному заході Німеччини в місті Карлсруе невідомі захопили в заручники відвідувачів і працівників однієї з місцевих аптек. Правоохоронці проводять широкомасштабну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Представник влади повідомив, що злочин все ще триває.

З тактичних міркувань поліція не хоче нічого говорити про кількість людей в аптеці. При цьому правоохоронці перебувають у контакті з імовірними загарбниками заручників.

Поліція розгорнула великий контингент - навколо аптеки також були розміщені сили спеціального призначення.

Водночас частина міста перекрита, через що багато хто не може повернутися додому. У зв'язку з цим влада організувала в школі Небеніус тимчасовий притулок.

"Поліція попросила закрити всі прилеглі магазини. Уся вулиця закрита", - заявив один з очевидців.

Власник одного з магазинів на вулиці, де розташована аптека із заручниками, повідомив, що бачив озброєних до зубів поліцейських.

Нагадаємо, напередодні щонайменше семеро людей загинули внаслідок стрілянини в німецькому Гамбурзі. Також щонайменше вісім людей отримали поранення.

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