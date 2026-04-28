Головна » Новини » Надзвичайні події

В столиці Індонезії зіштовхнулись потяги: близько ста поранених, ще 14 осіб загинули

07:40 28.04.2026 Вт
2 хв
Рятувальники завершили евакуацію поранених в результаті ДТП
aimg Юлія Маловічко
В столиці Індонезії зіштовхнулись потяги: близько ста поранених, ще 14 осіб загинули Фото: потяг в Індонезії після ДТП (АР)

Поблизу столиці Індонезії Джакарти сталась аварія за участі двох потягів та таксі. В результаті НП 14 осіб загинули, а 84 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: У Болгарії автобус в'їхав у групу українців: є загиблі та постраждалі

Зіткнення між приміським поїздом та поїздом далекого прямування сталося пізно в понеділок у Бекасі, недалеко від Джакарти. З'ясувалося, що приміський поїзд спочатку зіткнувся з таксі на коліях, а потім його збив поїзд далекого прямування.

Оператор залізниці повідомив у вівторок вранці, що рятувальники завершили роботу з витягування тих, хто досі перебував під уламками.

Мохаммад Сьяфії, голова пошуково-рятувального агентства Індонезії, повідомив, що вагон, призначений лише для жінок, зазнав основного удару внаслідок аварії. Тому всі жертви були жінками, і більшість із них були притиснуті розтрощеним металом.

"Нам довелося залучити персонал з певними навичками для проведення ретельного евакуаційного розвантаження", - сказав він.

Після відвідування лікарні в Бекасі президент країни Прабово Субіанто заявив, що погодився побудувати естакаду біля залізничних колій, щоб допомогти вирішити проблему великих заторів, додавши, що влада розслідуватиме зіткнення. Він сказав, що значні частини залізничної мережі не обслуговуються належним чином.

До слова, аварію розслідуватиме Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії (KNKT).

Слід зазначити, що приміські поїзди є одними з найзавантаженіших у Джакарті, найнаселенішому місті світу. У вівторок PT KAI повідомила, що кілька рейсів приміських поїздів були скорочені через аварію.

Нагадаємо, на півдні Іспанії сталася масштабна залізнична аварія - з рейок зійшли два швидкісні потяги. Повідомлялось про п'ятьох загиблих.

РБК-Україна також писало, що наприкінці грудня в Мексиці потяг Interoceanic, який перевозив 250 осіб, зійшов з рейок у південному штаті Оахака. Щонайменше 13 людей загинули, до сотні постраждали внаслідок трагедії.

Морський термінал і НПЗ у Туапсе знову під атакою дронів: горять резервуари
Морський термінал і НПЗ у Туапсе знову під атакою дронів: горять резервуари
