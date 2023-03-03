Фото: в столиці Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду, багато постраждалих (кадр з відео)

У столиці Чорногорії в Подгориці 39-річний чоловік підірвав гранату біля входу до суду. Внаслідок вибуху п'ятеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Vijesti.

Одна з постраждалих наразі перебуває у важкому стані. Особисто 39-річний чоловік, який підірвав гранату, загинув. "О 11:35 (за місцевим часом, - ред.) ми отримали повідомлення про те, що в будівлі основного суду спрацював вибуховий пристрій і є постраждалі. Встановили, що 39-річний Младен Булатович, який привів у дію вибуховий пристрій, загинув. Ще п'ятеро поранених людей, які наразі перебувають в Клінічному центрі", - заявили в поліції. Фото: в столиці Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду, багато постраждалих (vijesti.me) Наразі на місці працюють правоохоронці та бригади швидкої допомоги.