ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, много пострадавших

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 14:02
В столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, много пострадавших Фото: в столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, многие пострадавшие (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В столице Черногории в Подгорице 39-летний мужчина взорвал гранату у входа в суд. В результате взрыва пять человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Vijesti.

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Лично 39-летний мужчина, взорвавший гранату, погиб.

"В 11:35 (по местному времени, - ред.) мы получили сообщение о том, что в здании основного суда сработало взрывное устройство и есть пострадавшие. Установили, что 39-летний Младен Булатович, приведший в действие взрывное устройство, погиб. Еще пятеро раненых людей, которые находятся в Клиническом центре", - заявили в полиции.

Фото: в столице Черногории мужчина взорвал гранату у здания суда, многие пострадавшие (vijesti.me)

В настоящее время на месте работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Напомним, РБК-Украина писало о случае, когда в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, В результате инцидента погибли семь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория
NEWS
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин