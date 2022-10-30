У столиці Чехії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України

Десятки тисяч чехів вийшли на головну площу Праги, щоб підтримати Україну та заявити про свою позицію проти популізму низки проросійських політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Мітингувальники висловили підтримку Україні у війні проти Росії. Написи на сцені говорили: "Чехія проти страху" та "Ми впораємося з цим, адже в Україні на карту поставлено майбутнє демократії".
У ході демонстрації до присутніх звернулася перша леді України Олена Зеленська, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається у країні.
"Ми не дозволимо Росії втягнути нас чи весь світ у пітьму. Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне", - заявила Зеленська.
Раніше ми писали, що в Чехії засудили двох блогерів за ненависні висловлювання про українців. Згідно з рішенням суду, вони вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю.
Також раніше стало відомо, що Чехія запровадила заборону на в'їзд громадян Росії з туристичних шенгенських віз з 25 жовтня.
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