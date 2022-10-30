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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столиці Чехії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України

Фото: мітинг на підтримку України відбувся у Празі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Десятки тисяч чехів вийшли на головну площу Праги, щоб підтримати Україну та заявити про свою позицію проти популізму низки проросійських політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мітингувальники висловили підтримку Україні у війні проти Росії. Написи на сцені говорили: "Чехія проти страху" та "Ми впораємося з цим, адже в Україні на карту поставлено майбутнє демократії".

У ході демонстрації до присутніх звернулася перша леді України Олена Зеленська, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається у країні.

"Ми не дозволимо Росії втягнути нас чи весь світ у пітьму. Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне", - заявила Зеленська.

Раніше ми писали, що в Чехії засудили двох блогерів за ненависні висловлювання про українців. Згідно з рішенням суду, вони вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю.

Також раніше стало відомо, що Чехія запровадила заборону на в'їзд громадян Росії з туристичних шенгенських віз з 25 жовтня.

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