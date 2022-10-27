У Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців

У суді міста Кладно під Прагою у середу 26 жовтня розпочався суд над Патріком Тyшлом та Томашем Чермаком, обвинуваченими за ненависні висловлювання щодо українців у опублікованому ними відео у соцмережах.

До відео, записаному обвинуваченими, потрапила низка принизливих та образливих висловлювань про українців. Були й такі заяви, як "Хай вони повертаються до Києва" чи "Зрештою, це нормальна окупація - те, що вони тут роблять".

За словами судді Віта Соховського, вони обидва вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю. Тушл заявив у суді, що він не має нічого проти українців в цілому, але “засуджує діяльність деяких українських націоналістів”. Чермак сказав судді, що зробив помилку, а також визнав недоречність виступу на відео.

За законом, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. За розпалювання ворожнечі прокурор пропонував ув’язнити Чермака на десять місяців, Тушла - на 20 місяців. За вироком суду, Чермак отримав 6 місяців ув’язнення, Тушл - 10 місяців.