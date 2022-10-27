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У Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців

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Чехія, Четвер 27 жовтня 2022 17:30
У Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців Фото: у Чехії засудли двох блогерів за ненависницькі висловлювання про українців (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У суді міста Кладно під Прагою у середу 26 жовтня розпочався суд над Патріком Тyшлом та Томашем Чермаком, обвинуваченими за ненависні висловлювання щодо українців у опублікованому ними відео у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".

До відео, записаному обвинуваченими, потрапила низка принизливих та образливих висловлювань про українців. Були й такі заяви, як "Хай вони повертаються до Києва" чи "Зрештою, це нормальна окупація - те, що вони тут роблять".

За словами судді Віта Соховського, вони обидва вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю. Тушл заявив у суді, що він не має нічого проти українців в цілому, але “засуджує діяльність деяких українських націоналістів”. Чермак сказав судді, що зробив помилку, а також визнав недоречність виступу на відео.

За законом, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. За розпалювання ворожнечі прокурор пропонував ув’язнити Чермака на десять місяців, Тушла - на 20 місяців. За вироком суду, Чермак отримав 6 місяців ув’язнення, Тушл - 10 місяців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Литві був заарештований чоловік, який у соціальній мережі у своїх прямих ефірах закликав до насильства проти литовців, українців і ромів, прославляв агресію президента РФ Володимира Путіна і закликав до військового вторгнення в країну.

Також нагадаємо, що британський музикант, один із засновників легендарного гурту Pink Floyd Роджер Вотерс написав відкритий лист до Олени Зеленської, в якому вкотре підтвердив свою українофобську позицію.

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