В столице завершают сооружение Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины, - Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице уже на финальной стадии сооружение Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам Украины. Мемориал, капсулу в строительство которого заложили год назад, мы возводим на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллеи", - рассказал Кличко.

Он отметил, что сейчас завершают работы по монтажу композиции. Она будет из гранита и металла. Ступени к скульптурной композиции уже построили.

Специалисты выполняют мощения основной площадки гранитными плитами, выкладывают тротуарную плитку. Также обустроили освещение, полив, заменили коммуникации под объектом. Начали и работы по благоустройству территории.

"Столичная власть реализует проект по сооружению Мемориала памяти погибшим киевлянам - защитникам, поскольку наш общий долг - отдать дань и увековечить память о наших героях. Тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины", - подчеркнул Кличко.