Кличко презентовал проект "Дом общин" для представителей местного самоуправления
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Украинском муниципальном форуме представил проект "Дом громад", которым смогут пользоваться все представители местного самоуправления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АГУ.
"Принципы открытости и прозрачности - это принципы работы АГУ, которые мы с вами будем воплощать в работу местной власти по всей стране. Пользуясь случаем, сегодня на таком большом собрании хочу сказать, что в ближайшее время мы откроем Дом громад. Это будет комфортное и функциональное пространство, где будут проходить мероприятия Ассоциации городов - консультации, тематические секции, наши совещания и семинары и тренинги. Главы громад смогут там проводить необходимые встречи", - заявил Кличко.
Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей общин и участникам форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.
"Многие важные вопросы для жителей общин возложены сегодня на плечи местные власти. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что нас с вами - ответственность перед людьми, которые нас выбрали. Открытое управление - не просто красивые слова. Это - принципы работы местной власти. Муниципалитеты, которые выбрали этот путь, имеют поддержку и доверие общин. И это подтверждают результаты последних местных выборов", - подчеркнул Кличко.
На заседании Правления АГУ в рамках форума также обсудили, в частности, и предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставку тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.
XVИ Украинский муниципальный форум - традиционное ежегодное мероприятие Ассоциации городов Украины, который является платформой для открытого диалога между местным самоуправлением и центральной властью по решению важных вопросов жизнедеятельности общин. В этом году в форуме принимают участие более 500 голов украинских общин, а также иностранные гости - Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт и депутат Европарламента Виола фон Крамон- Таубадель.
Как сообщалось, Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилось почти до тысячи общин.