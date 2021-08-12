У столиці завершують спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам - захисникам України, - Кличко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

"У столиці вже на фінальній стадії спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам - захисникам України. Меморіал, капсулу в будівництво якого заклали рік тому, ми зводимо на розі вулиці Михайла Грушевського та Петрівської алеї", - розповів Кличко.

Він зазначив, що наразі завершують роботи з монтування композиції. Вона буде із граніту та металу. Сходи до скульптурної композиції вже спорудили.

Фахівці виконують мощення основного майданчика гранітними плитами, викладають тротуарну плитку. Також облаштували освітлення, полив, замінили комунікації під об’єктом. Розпочали і роботи з благоустрою території.

"Столична влада втілює проект зі спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам - захисникам, оскільки наш спільний обов’язок - віддати шану і увіковічнити пам’ять про наших героїв. Тих, хто поклав життя за свободу і незалежність України", - підкреслив Кличко.