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В столице Молдовы окончательно признали недействительными результаты выборов мэра

НовостиОбщество    21.06.2018 - 21:30
Фото: протесты в Кишеневе (facebook.com/nicolae.apostu)
Фото: протесты в Кишеневе (facebook.com/nicolae.apostu)

Палата отклонила жалобу Андрея Нэстасе

Апелляционная палата Кишинева в четверг вечером окончательно признала недействительными результаты выборов мэра, на которых победил проевропейский оппозиционный кандидат Андрей Нэстасе. Об этом сообщает NewsMaker.

Палата отклонила жалобу Андрея Нэстасе, который называл решение суда политически мотивированным. В день второго тура выборов Нэстасе в соцсети призвал людей прийти на голосование. Суд квалифицировал это как электоральную агитацию, которая повлияла на результаты выборов.

Суд также отметил, что аналогичное нарушение допустил и кандидат социалистов Ион Чебан.

После объявления решения Апелляционной палаты Андрей Нэстасе назвал его "преступлением". Он заявил, что у людей "крадут выборы".

"И воруют не только наше будущее, но и будущее наших детей. Призываю выйти на протесты, как это сделали армяне, грузины против своих олигархов", - заявил Нэстасе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кишиневе второй день подряд протестуют сторонники лидера проевропейской партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, который победил на выборах мэра Кишинева, но суд признал результаты выборов недействительными.

Добавим, что комитет иностранных дел Европейского парламента заявил о нарушение демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране.

В Кишиневе продолжаются протесты против отмены результатов выборов В Молдове суд рассматривает апелляцию по отмене результатов выборов мэра Кишинева
Теги публикации: протест, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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