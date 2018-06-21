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У Кишиневі тривають протести проти скасування результатів виборів

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 20:01
Фото: другий день протестів у Молдові (newsmaker.md)
Фото: другий день протестів у Молдові (newsmaker.md)

Протест прихильників Нестасе відбувається і біля Апеляційної палати

У Кишеневі другий день поспіль протестують прихильники лідера проєвропейської партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе, який переміг на виборах мера Кишинева, але суд визнав результати виборів недійсними. Про це повідомляє NewsMaker.

Так, протест прихильників Нестасе відбувається і біля Апеляційної палати, яка зараз розглядає апеляцію Нестасе. Він назвав рішення про скасування результатів політично мотивованим. Палата вже відхилила клопотання про відвід суддів, подане адвокатом Нестасе.

Повідомляється, що біля мерії Кишинева люди викрикують гасла "Разом ми переможемо", "Наш голос - наш Кишинів" та свистять. В руках тримають листівки з написом "Крадений голос". Деякі тримають фотографії судді Родики Бердило, яка винесла рішення, з підписом "У в'язницю!".

Лідерка партії "Дія і солідарність" Майя Санду закликала людей бути уважними, оскільки після вчорашнього протесту багато учасників виявили в своїх сумках сторонні предмети, в тому числі ножі.

"Я впевнена, що серед нас вчора і сьогодні теж були люди, які мають намір спровокувати насильство. Будьте уважні, слідкуйте за своїми сумками і кишенями", - сказала Санду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вчора у центрі Кишинева (Молдова) протестували проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці.

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Теги публікації: протест, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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