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У столиці Молдови остаточно визнали недійсними результати виборів мера

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 21:30
Фото: протести у Кишеневі (facebook.com/nicolae.apostu)
Фото: протести у Кишеневі (facebook.com/nicolae.apostu)

Палата відхилила скаргу Андрія Нестасе

Апеляційна палата Кишинева в четвер ввечері остаточно визнала недійсними результати виборів мера, на яких переміг проєвропейський опозиційний кандидат Андрій Нестасе. Про це повідомляє NewsMaker.

Палата відхилила скаргу Андрія Нестасе, який називав рішення суду політично вмотивованим. В день другого туру виборів Нестасе у соцмережі закликав людей прийти на голосування. Суд кваліфікував це як електоральну агітацію, яка вплинула на результати виборів.

Суд також зауважив, що аналогічне порушення допустив і кандидат соціалістів Іон Чебан.

Після оголошення рішення Апеляційної палати Андрій Нестасе назвав його "злочином". Він заявив, що у людей "безпосередньо крадуть вибори".

"І крадуть не тільки наше майбутнє, але і майбутнє наших дітей. Закликаю вийти на протести, як це зробили вірмени, грузини проти своїх олігархів", - заявив Нестасе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кишеневі другий день поспіль протестують прихильники лідера проєвропейської партії "Платформа Гідність і правда" Андрія Нестасе, який переміг на виборах мера Кишинева, але суд визнав результати виборів недійсними.

Додамо, що комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні.

У Кишиневі тривають протести проти скасування результатів виборів У Молдові суд розглядає апеляцію щодо скасування результатів виборів мера Кишинева
Теги публікації: протест, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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