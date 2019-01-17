У столиці Колумбії прогримів вибух біля поліцейської академії

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Повідомляється про 8 загиблих і 10 постраждалих

У столиці Колумбії Боготі сьогодні, 17 січня, прогримів потужний вибух біля будівлі поліцейської академії, в результаті чого загинули 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, у результаті вибуху 8 осіб загинули в результаті вибуху замінованого автомобіля біля поліцейської школи Колумбії.

Наголошується, що вибухівка була закладена в автомобіль, який знаходився недалеко від академії. Згідно з останніми даними, в результаті вибуху постраждали 10 людей.

Мер Боготи Енріке Пеньялоса назвав вибух терористичним актом.

РБК-Україна писало, що у Франції, в Ліоні, 17 січня, в університеті в результаті пожежі сталися кілька потужних вибухів, постраждали три людини.

Раніше, 26 грудня, в Пекінському транспортному університеті стався вибух в лабораторії, в результаті якого загинули троє студентів. Вибух стався, коли студенти проводили науковий експеримент. Він був пов'язаний з очищенням стічних вод.