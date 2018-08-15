Количество погибших в результате взрыва в Кабуле возросло до 48

Ранения получили по меньшей мере 67 человек

В Кабуле число погибших в результате взрыва в образовательном учреждении Mawoud Academy возросла до 48. Об этом сообщает TOLO News.

Как указывает издание, по данным Министерства здравоохранения, в результате взрыва погибли 48 человек, ранения получили по меньшей мере 67.

Взрыв произошел около 16 часов 10 минут дня по местному времени, когда студенты находились в аудиториях. По данным очевидцев, на момент взрыва в аудитории находились до 100 учеников, которые занимались подготовкой к поступлению в университет. Сообщается, что средний возраст погибших - 18 лет.

Ранее сообщалось о 25 погибших в результате взрыва в академии в Кабуле.

Отметим, что сегодня в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу Аллахуддин в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 45 афганских военных.

Также ранее РБК-Украина писало, что в результате авиаудара на севере Афганистана погибли 14 человек, среди которых были женщины и дети. Авиаудар был нанесен в ходе операции афганских сил безопасности вблизи города Кундуз, где происходят ожесточенные бои между правительственными силами опасные и радикальными боевиками из группировки "Талибан".