В столице Чили во время протестов подожгли университет

Фото: пожар в университете (twitter.com/BomberosNunoa)

В результате тушения огня в университете Саньтьяго ранения получил один пожарный

В Чили на фоне длящихся в стране протестов в столице - Сантьяго, подожгли университет имени Педро де Вальдивии. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Телеканал имеет данные, что это был именно поджег. Многотысячная манифестация проходила площади Италии - она располагается неподалеку от университета.

Пожарные службы города сообщили, что более двадцати пожарных расчетов были задействоаны в тушении огня. Также один пожарный получил ранения.

О состоянии самого здания университета пока не сообщаетсчя.

Напомним, госдепартамент США усмотрел признаки российского "влияния" на беспорядки в Чили, где в течение двух недель идут протесты, вызванные социальным неравенством и ростом стоимости жизни.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера принял решение отменить организацию саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также конференцию Организации Объединенных Наций по климату, из-за массовых протестов в стране.