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В Чили на акцию протеста 25 октября вышли более миллиона человек

Новости » Происшествия    26.10.2019 - 05:25
В Чили на акцию протеста 25 октября вышли более миллиона человек
Фото: военные на протестах в Чили (twitter.com)

Протестующие требуют проведения социальных реформ и отставки президента

В Чили на очередную акцию протеста в пятницу, 25 октября, собралось более миллиона человек, она стала крупнейшей в истории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Протестующие требовали проведения социальных реформ.

В городе Сантьяго, столице Чили, демонстранты прошли мимо здания правительства, призывая президента страны Себастьяна Пиньера уйти в отставку. Инцидентов в течение акции протеста зафиксировано не было.

Марши протеста с участием тысяч людей также прошли в других городах страны.

Напомним, одной из причин начала протестов стал рост цен на билеты в метро в Сантьяго. Акции быстро распространились по всей стране, среди требований были также повышение заработной платы и пенсий, снижение цен на лекарства и проведение конституционной реформы.

В первые несколько дней демонстрации переросли в поджоги и грабежи.

Президент Пиньера отменил решение о повышении цен на проезд в метро, но протесты не прекратились.

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