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У столиці Чилі під час протестів підпалили університет

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 06:36
У столиці Чилі під час протестів підпалили університет
Фото: пожежа в університеті (twitter.com/BomberosNunoa)

В результаті гасіння вогню в університеті Саньтьяго поранення отримав один пожежний

У Чилі на тлі триваючих в країні протестів у столиці - Сантьяго, підпалили університет імені Педро де Вальдівії. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє телеканал 24 Horas.

Телеканал має дані, що це був саме підпалив. Багатотисячна маніфестація проходила площі Італії - вона розташовується неподалік від університету.

Пожежні служби міста повідомили, що більше двадцяти пожежних розрахунків були задействоаны у гасінні вогню. Також один пожежник отримав поранення.

Про стан самої будівлі університету поки не сообщаетсчя.

Нагадаємо, держдепартамент США угледів ознаки російського "впливу" на заворушення в Чилі, де протягом двох тижнів тривають протести, викликані соціальною нерівністю і зростанням вартості життя.

Раніше президент Чилі Себастьян Піньєра прийняв рішення скасувати організацію саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а також конференцію Організації Об'єднаних Націй з питань клімату, через масові протести в країні.

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