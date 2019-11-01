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США увидели причастность России к массовым беспорядкам в Чили

Новости » Политика     01.11.2019 - 11:02
США увидели причастность России к массовым беспорядкам в Чили
Фото: военные на протестах в Чили (twitter.com)

Госдепартамент США подозревает, что Москва пытается разжечь конфликт через социальные сети

Госдепартамент США усмотрел признаки российского "влияния" на беспорядки в Чили, где в течение двух недель идут протесты, вызванные социальным неравенством и ростом стоимости жизни. Об этом сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, есть "четкие признаки" того, что некие люди пользуются беспорядками в Чили в своих интересах и оказывают влияние на них с помощью соцсетей и "троллинга".

"Мы видим признаки того, что Россия поддерживает этот негативный ход дискуссии", - отмечает чиновник.

Чилийские власти пока никак не комментируют эти заявления. Россия ранее неоднократно говорила, что не вмешивается во внутренние дела других стран.

Напомним, в конце октября в Чили начались массовые протесты в связи с повышением цен на билеты в метро в Сантьяго. Акции быстро распространились по всей стране, среди требований были также повышение заработной платы и пенсий, снижение цен на лекарства и проведение конституционной реформы. 25 октября на акцию протеста вышло более миллиона человек, что стало рекордным для Чили.

РБК-Украина сообщало, что в результате протестов президент страны Себастьян Пиньера попросил правительство уйти в отставку.

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