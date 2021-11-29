В столице Бельгии разрешили вакцинировать бустером всех взрослых

В столице Бельгии Брюсселе разрешили вакцинацию дополнительной дозой для всех взрослых. Проведение праздничных мероприятий зимой стоит под вопросом и будет зависеть от "поведения" граждан.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Органы здравоохранения подчеркивают необходимость соблюдать обязательное время ожидания между завершением полного курса вакцинации и введением дополнительной дозы.
Время ожидания зависит от самого препарата:
Премьер Бельгии Александр де Кро отметил, что вопрос проведения рождественских праздников будет зависеть от ситуации с вирусом в стране и "поведения" бельгийцев.