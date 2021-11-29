В столиці Бельгії дозволили вакцинувати бустером усіх дорослих

В столиці Бельгії Брюсселі дозволили вакцинацію додатковою дозою для усіх дорослих. Проведення святкових заходів узимку стоїть під питанням та залежатиме від "поведінки" громадян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Органи охорони здоров’я наголошують на потребі дотримуватися обов’язкового часу очікування між завершенням повного курсу вакцинації та введенням додаткової дози.
Час очікування залежить від самого препарату:
Прем’єр Бельгії Александр де Кро наголосив на тому, що питання проведення різдвяних свят залежатиме від ситуації з вірусом в країні та "поведінки" бельгійців.