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Столица под защитой. Наев проверил готовность ВСУ на Киевском направлении

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 12:12
Столица под защитой. Наев проверил готовность ВСУ на Киевском направлении Фото: ВСУ усиливают оборону на Киевском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают усиливать оборону столицы и в целом Киевского направления. Для этого защитники постоянно тренируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Объединенных сил ВСУ в Facebook.

Среди подразделений ВСУ, которые обороняют Киев, 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев. Бойцы с 24 февраля защищали столицу и продолжают укреплять оборону города.

Позиции и подготовку защитников на Киевское направление в Северной операционной зоне проверил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Военные объяснили, что учения планирует командир роты. Он поднимает бойцов по тревоге и определяет им задачи. Каждый раз план тренировки меняется.

"Этот процесс продолжается ежедневно и каждую ночь тем способом, который необходим командиру роты для выполнения задач по повышению оборонных возможностей подчиненного личного состава", - сказал Наев.

Командиром "черных запорожцев" является молодой офицер с боевым опытом. Он защищал Донецкую область и Киев.

"Подавляющее большинство военнослужащих воевали еще до начала полномасштабного вторжения, а после все активно участвовали в обороне Киевского направления. Подразделение слаженное, постоянно проводятся тренировки и совершенствование навыков личного состава", - заверил командир.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов, а также уничтожили четыре самолета врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 53 850 солдат.

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