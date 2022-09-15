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Столиця під захистом. Наєв перевірив готовність ЗСУ на Київському напрямку

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Київ, Четвер 15 вересня 2022 12:12
Столиця під захистом. Наєв перевірив готовність ЗСУ на Київському напрямку Фото: ЗСУ посилюють оборону на Київському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують посилювати оборону столиці та загалом Київського напрямку. Для цього захисники постійно тренуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

Серед підрозділів ЗСУ, які обороняють Київ, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Бійці з 24 лютого захищали столицю і продовжують укріплювати оборону міста.

Позиції та підготовку захисників на Київський напрямок у Північній операційній зоні перевірив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Військові пояснили, що навчання планує командир роти. Він підіймає бійців за тривогою та визначає їм завдання. Кожного разу план тренування змінюється.

"Цей процес триває щодня і щоночі у той спосіб, який необхідний командирові роти для виконання завдань з підвищення оборонних спроможностей підлеглого особового складу", - сказав Наєв.

Командиром "чорних запорожців" є молодий офіцер з бойовим досвідом. Він захищав Донецьку область та Київ.

"Переважна більшість військовослужбовців воювали ще до початку повномасштабного вторгнення, а опісля всі активно брали участь в обороні Київського напрямку. Підрозділ злагоджений, постійно проводяться тренування та вдосконалення навичок особового складу", - запевнив командир.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, а також знищили чотири літаки ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 53 850 солдатів.

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