"Столітня угода" між Україною та Британією вже на завершальному етапі, - ОП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, між Україною та Британією відбувся п'ятий раунд переговорів щодо "столітньої угоди". Переговори відбулися в розвиток домовленостей, яких досягли президент України Володимир Зеленський і прем'єр Британії Кір Стармер 23 грудня минулого року.

"Узгодження проєкту документа перебуває на завершальному етапі", - додали в Офісі президента.

Під час переговорів заступник керівника ОП Ігор Жовква наголосив, що Україна вдячна Британії за лідерство в підтримці України.

"Укладення нової фундаментальної угоди між нашими державами стане історичною подією в нашій співпраці. Це ще раз доводить, що Велика Британія була, є і буде надійним другом і партнером України", - наголосив він.

Українська та британська делегації погодили наступні кроки щодо завершення роботи над текстом угоди.