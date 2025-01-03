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"Столетнее соглашение" между Украиной и Британией уже на завершающем этапе, - ОП

Киев, Пятница 03 января 2025 18:55
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"Столетнее соглашение" между Украиной и Британией уже на завершающем этапе, - ОП Фото: Украина и Британия обсудили заключение "столетнего соглашения" (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Британия провели переговоры насчет заключения "столетнего соглашения". Согласование проекта документа находится на завершающем этапе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ОП, между Украиной и Британией прошел пятый раунд переговоров по "столетнему соглашению". Переговоры прошли в развитие договоренностей, которых достигли президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер 23 декабря прошлого года.

"Согласование проекта документа находится на завершающем этапе", - добавили в Офисе президента.

В ходе переговоров заместитель руководителя ОП Игорь Жовква подчеркнул, что Украина благодарна Британии за лидерство в поддержке Украины.

"Заключение нового фундаментального соглашения между нашими государствами станет историческим событием в нашем сотрудничестве. Это еще раз доказывает, что Великобритания была, есть и будет надежным другом и партнером Украины", - подчеркнул он.

Украинская и британская делегации согласовали следующие шаги по завершению работы над текстом соглашения.

"Столетнее соглашение"

Напомним, о подготовке "столетнего соглашения" между Украиной и Британией стало известно в прошлом году.

Как отмечал в интервью РБК-Украина посол Великобритании в Украине Мартин Харрис, такое соглашение укрепит сотрудничество между странами в сфере безопасности, а также в сфере культуры, в сфере технологий, в сфере образования, в экономических сферах.

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