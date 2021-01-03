Столичных водителей предупредили об ограниченной видимости из-за тумана

В первой половине воскресенья, 3 января, в Киеве сохранится туман. Видимость составляет 200-500 м (И уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В первой половине дня 3 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - указано в сообщении.

В связи с этим водителям во время управления автомобилем в тумане предоставили ряд рекомендаций:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, "Укравтодор" предупреждает водителей о туманах на большей части территории Украины. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем ​​в регионах будет колебаться от 0 до 9 градусов.