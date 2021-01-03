Столичних водіїв попередили про обмежену видимість через туман

У першій половині неділі, 3 січня, у Києві утримається туман. Видимість становить 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"У першій половині дня 3 січня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м", - вказано у повідомленні.

У звязку з цим водіям під час керування автомобілем у тумані надали ряд рекомендацій:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, "Укравтодор" попереджає водіїв про тумани на більшій частині території України. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре.

Як писало РБК-Україна, у неділю погода на всій території України буде похмурою і без опадів. Температура повітря вдень у регіонах буде коливатися від 0 до +9 градусів.