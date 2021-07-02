На столичном мосту Патона прорвало магистральную теплотрассу

В Киеве на мосту имени Патона произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждение удалось локализовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевтеплоэнерго".
"Под мостом Патона произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм. Аварийная бригада локализовала место повреждения. Продолжается подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в настоящее время осуществляется откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ.
В Киевтеплоэнерго добавляют, что за два прошедших года коммунальное предприятие провело реконструкцию 270 км трубопроводов.
Напомним, что на прошлой неделе в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".
Ранее стало известно, что в столице на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу.