На столичному мосту Патона прорвало магістральну теплотрасу

У Києві на мосту імені Патона стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київтеплоенерго".
"Під мостом Патона сталось пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Аварійна бригада локалізувала місце пошкодження. Триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, наразі здійснюється відкачка води з трубопроводу. Одразу після цього розпочнеться активна фаза робіт.
У Київтеплоенерго додають, що за два минулі роки комунальне підприємство провело реконструкцію 270 км трубопроводів.
Нагадаємо, що минулого тижня у Києві на вулиці Електриків стався прорив труби посеред дороги. В результаті утворився "гейзер".
Раніше стало відомо, що у столиці на вулиці Антоновича біля торгового центру Ocean Plaza прорвало трубу.