Столичний наркодилер Чернецький отримав п'ять років ув'язнення

"За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Джерело в правоохоронних органах розповіло РБК-Україна, що мова про Юрія Чернецького. Скандальний столичний наркодилер називає себе "лікарем людських душ".

Відомо, що обвинувальний акт у цій справі був скерований до суду ще в січні 2021 року.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці.

Зазначено, що зловмисника викрили під час чергового збуту. У подальшому у ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.

Повідомляється, що за результатом судового розгляду прокурором повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих злочинах. Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також зазначено, що до набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець в коментарі РБК-Україна зазначила, що прокуратура планує оскаржувати вирок суду наркоторговцю через його м'якість.

"У дебатах прокурор просив максимальне покарання - вісім років позбавлення волі, тому готуємо апеляцію", - пояснила вона.