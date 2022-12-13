Столичный наркодилер Чернецкий получил пять лет заключения

"За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", - говорится в сообщении .

Источник в правоохранительных органах рассказал РБК-Украина, что речь идет о Юрии Чернецком. Скандальный столичный наркодилер называет себя "врачом человеческих душ".

Известно, что обвинительный акт по этому делу был направлен в суд еще в январе 2021 года.

Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы.

Отмечено, что злоумышленника разоблачили в ходе очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

Сообщается, что по результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях. Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также отмечено, что до вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии РБК-Украина отметила, что прокуратура планирует обжаловать приговор суда наркоторговцу из-за его мягкости.

"В дебатах прокурор просил максимальное наказание - восемь лет лишения свободы, поэтому готовим апелляцию", - пояснила она.