В Украине ликвидировали оптовый канал сбыта наркотиков: банда использовала Telegram
Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала канал оптовой продажи наркотиков через Telegram. Ежемесячно банда сбывала в разные регионы страны кокаин, экстази и каннабис на миллионы гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как установили сотрудники спецслужбы, для сбыта оптовых партий наркотиков участники преступной группы создали Telegram-канал. Через него они предлагали клиентам кокаин, LSD, амфетамин, А-PVP и каннабис.
Наркодилеры зарегистрировали профили в Telegram на мобильные номера иностранных операторов связи. Банда сбывала наркотики в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Клиенты получали наркотики через систему так называемых "закладок".
Расчет за наркотики производился с помощью криптовалют или электронных платежных систем. Ежемесячно банда сбывала запрещенные вещества на миллионы гривен.
В ходе обысков по месту жительства участников преступной группы было обнаружено:
- готовую к сбыту партию наркотиков на сумму более 1,5 млн гривен;
- оружие и более 400 патронов;
- средства связи и компьютерная техника;
- наличные деньги.
Участники банды задержаны. Им сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Фото: СБУ ликвидировала оптовый канал сбыта наркотиков в Telegram (ssu.gov.ua)