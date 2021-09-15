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В Украине ликвидировали оптовый канал сбыта наркотиков: банда использовала Telegram

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Киев, Среда 15 сентября 2021 17:44
В Украине ликвидировали оптовый канал сбыта наркотиков: банда использовала Telegram Фото: СБУ ликвидировала оптовый канал сбыта наркотиков в Telegram (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала канал оптовой продажи наркотиков через Telegram. Ежемесячно банда сбывала в разные регионы страны кокаин, экстази и каннабис на миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, для сбыта оптовых партий наркотиков участники преступной группы создали Telegram-канал. Через него они предлагали клиентам кокаин, LSD, амфетамин, А-PVP и каннабис.

Наркодилеры зарегистрировали профили в Telegram на мобильные номера иностранных операторов связи. Банда сбывала наркотики в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях. Клиенты получали наркотики через систему так называемых "закладок".

Расчет за наркотики производился с помощью криптовалют или электронных платежных систем. Ежемесячно банда сбывала запрещенные вещества на миллионы гривен.

В ходе обысков по месту жительства участников преступной группы было обнаружено:

  • готовую к сбыту партию наркотиков на сумму более 1,5 млн гривен;
  • оружие и более 400 патронов;
  • средства связи и компьютерная техника;
  • наличные деньги.

Участники банды задержаны. Им сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: СБУ ликвидировала оптовый канал сбыта наркотиков в Telegram (ssu.gov.ua)

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Киев Служба безопасности Украины Telegram
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