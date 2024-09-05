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Столичний клуб змінив тренера після провального старту УПЛ

Фото: Сергій Шищенко повернувся до роботи тренером (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Київська "Оболонь" призначила Сергія Шищенка керманичем команди замість Валерія Іващенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

48-річний фахівець очолив "пивоварів" на фоні невдалого початку нового сезону. Столичний колектив іде на останній сходинці в Прем'єр-лізі, набравши лише 1 очко в п'яти турах.

Шищенко перебував без роботи з весни. У березні-травні цьогоріч він тренував житомирське "Полісся", фінішував із командою на 5-й сходинці та вивів у єврокубки. Проте, в новому сезоні працювати з "поліськими вовками" довірили Імаду Ашуру.

Терміни та інші детали угоди Шищенка з "Оболонню" наразі залишаються невідомими. Персональний склад тренерського штабу фахівця "пивовари" оголосять згодом. Перший матч із новим керманичем на чолі кияни проведуть 13 вересня проти лідера чемпіонату – "Олександрії".

Хто такий Сергій Шищенко

Уродженець Харківщини, вихованець харківського "Маяка". У 17 років перебрався до головної команди міста – "Металіста".

Пізніще захищав кольори донецького "Шахтаря", тернопільської "Ниви", криворізького "Кривбаса", російської "Балтики", запорізького "Металурга", низки інших команд. Зоряний період кар'єри провів у донецькому "Металурзі", за який виступав у 1999-2005 рр. і в останніх двох сезонах на професіональному рівні.

У 2001 році дебютував у складі збірної України. Загалом провів 14 поєдинків у складі "синьо-жовтих" (1 гол). Тренував чернівецьку "Буковину", "Миколаїв", "Полісся" (двічі) та "Звягель".

До слова, раніше "Динамо" U-19 отримало потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА.

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