"Динамо" отримало потенційних суперників у Юнацькій лізі УЄФА
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) звузив коло ймовірних опонентів київського "Динамо" U-19 в другому раунді Юнацької ліги УЄФА до двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Жеребкування стартових раундів Юнацької ліги УЄФА 2024/25 відбулося в швейцарському Ньйоні. Функціонери визначили пари трьох раундів Шляху чемпіонів.
"Динамо" U-19 завдяки високому клубному рейтингу розпочне виступи з 2-го раунду. Там суперником киян стане переможець протистояння гібралтарського "Лінкольн Ред Імпс" і словенського "Марібора". Перший поєдинок на команду Ігоря Костюка чекатиме 23 жовтня, а матч-відповідь відбудеться 6 листопада.
Якщо "динамівці" пройдуть першого опонента, то зіграють з одним із переможців 2-го раунду. Потенційний суперник визначиться з кола чотирьох команд – албанського "Биліса", косовського "2 Корріку", ірландського ЮСД та ісландського "Стьярнана". Матчі цієї стадії зіграють 27 листопада та 11 грудня.
"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА
Команда U-19 киян дебютувала в турнірі в сезоні 2015/16. Тоді під керівництвом Унаї Мельгоси "біло-сині" вилетіли в попередньому раунді від англійського "Мідлсбро" (0:5).
Тричі "Динамо" U-19 вилітало в 1/8 фіналу змагань (2016/17, 2018/19, 2021/22). Востаннє кияни виступали в єврокубку якраз у кампанії 2021/22. Тоді підопічні Костюка набрали 13 очок у групі з юнацькими командами лісабонської "Бенфіки", іспанської "Барселони" та мюнхенської "Баварії", але вилетіли в плей-офф від лісабонського "Спортінга" (1:2).
У сезоні 2023/24 "Динамо" U-19 завоювало чемпіонський титул, випередивши юнаків донецького "Шахтаря" на два пункти. Найкращим бомбардиром команди став Матвій Пономаренко (24 м'ячі).
До слова, раніше "Динамо" обрало стадіон на основний раунд Ліги Європи.
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