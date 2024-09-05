Столичный клуб сменил тренера после провального старта УПЛ

48-летний специалист возглавил "пивоваров" на фоне неудачного начала нового сезона. Столичный коллектив идет на последней строчке в Премьер-лиге, набрав всего 1 очко в пяти турах.

Шищенко находился без работы с весны. В марте-мае этого года он тренировал житомирское "Полесье", финишировал с командой на 5-й строчке и вывел в еврокубки. Однако в новом сезоне работать с "полесскими волками" доверили Имаду Ашуру.

Сроки и другие детали соглашения Шищенко с "Оболонью" остаются неизвестными. Персональный состав тренерского штаба специалиста "пивовары" объявят со временем. Первый матч с новым наставником во главе киевляне проведут 13 сентября против лидера чемпионата – "Александрии".

Кто такой Сергей Шищенко

Уроженец Харьковщины, воспитанник харьковского "Маяка". В 17 лет перебрался в главную команду города – "Металлист".

Позднее защищал цвета донецкого "Шахтера", тернопольской "Нивы", криворожского "Кривбасса", российской "Балтики", запорожского "Металлурга", ряда других команд. Звездный период карьеры провел в донецком "Металлурге", за который выступал в 1999-2005 гг. и в последних двух сезонах на профессиональном уровне.

В 2001 году дебютировал в составе сборной Украины. В общей сложности провел 14 поединков в составе "сине-желтых" (1 гол). Тренировал черновицкую "Буковину", "Николаев", "Полесье" (дважды) и "Звягель".