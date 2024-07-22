На столі будуть три пункти. Чого захоче Кремль від України у разі переговорів

Росія помітно звузила список "претензій" до України, порівняно з початком великої війни. А відверте ігнорування агресорами "мирних самітів", які ініціювала Україна, як і непомірні територіальні амбіції Путіна, завдали шкоди позиціям РФ у світі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Переговори", Трамп та кінець війни. До чого Зеленський готує Україну та який у нього план” .

"На столі будуть три пункти: вступ до НАТО, території та гроші, а саме, заарештовані активи РФ. Наше завдання - по кожному з цих пунктів зафіксувати свої позиції якнайкраще", - сказав один із співрозмовників видання.

За словами іншого співрозмовника в оточенні президента Володимира Зеленського, Росія загалом хотіла б повернутися до Стамбульських домовленостей зразка весни-2022 як основу. Окрім територіальних претензій, росіяни начебто не відмовилися і від інших "претензій": до України, зокрема, щодо урізання прав української мови на користь російської, скорочення Збройних сил України тощо. Принаймні за ці пункти вони теж можуть поторгуватися, вважає джерело.

"У свою чергу РФ потенційно могла б погодитися на припинення вогню, але при цьому - на умовах визнання за нею вже окупованих територій. Для України це так званий non-starter - заздалегідь неможлива пропозиція", - йдеться в матеріалі.

При цьому співрозмовники РБК-Україна в українській владі і за кордоном погоджуються з тим, що Росія обрала невигідну для себе лінію щодо "самітів миру", підкреслено ігноруючи цю ініціативу.

"Абсолютно шалені апетити Путіна, озвучені ним перед самим самітом у Швейцарії (якщо коротко: Україна має віддати Херсон і Запоріжжя) - також зіграли проти Москви. Адже явна нездійсненність таких вимог добре зрозуміла всім країнам Глобального Півдня, які цілком нормально ставляться до РФ", - зазначається у матеріалі.