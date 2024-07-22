На столе будут три пункта. Чего захочет Кремль от Украины в случае переговоров

Россия заметно сузила список "претензий" к Украине в сравнении с началом большой войны. А подчеркнутое игнорирование агрессорами "мирных саммитов", которые инициировала Украина, как и непомерные территориальные амбиции Путина, нанесли ущерб позициям РФ в мире.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план" .

"На столе будут три пункта: вступление в НАТО, территории и деньги, а именно, арестованные активы РФ. Наша задача - по каждому из этих пунктов зафиксировать свои позиции как можно лучше", - сказал один из собеседников издания.

По словам другого собеседника в окружении президента Владимира Зеленского, Россия в целом хотела бы вернуться к Стамбульским договоренностям образца весны-2022, в качестве основы. Помимо территориальных претензий, россияне вроде как не отказались и от других "претензий": к Украине, в частности, на счет урезания прав украинского языка в пользу русского, сокращения Вооруженных сил Украины и т.д. По крайней мере, за эти пункты они тоже могут поторговаться, считает источник.

"В свою очередь, РФ потенциально могла бы согласиться на прекращение огня, но при этом - на условиях признания за ней уже оккупированных территорий. Для Украины это так называемый non-starter - заранее неосуществимое предложение", - говорится в материале.

При этом собеседники РБК-Украина в украинской власти и за рубежом согласны с тем, что Россия избрала невыгодную для себя линию в отношении "саммитов мира", подчеркнуто игнорируя эту инициативу.

"Совершенно безумные аппетиты Путина, озвученные им перед самим саммитом в Швейцарии (если коротко: Украина должна отдать Херсон и Запорожье) - также сыграли против Москвы. Ведь заведомая невыполнимость таких требований хорошо понятна всем, в том числе и вполне нормально относящимся к РФ странам Глобального Юга", - отмечается в материале.