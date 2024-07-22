На столе будут три пункта. Чего захочет Кремль от Украины в случае переговоров
Россия заметно сузила список "претензий" к Украине в сравнении с началом большой войны. А подчеркнутое игнорирование агрессорами "мирных саммитов", которые инициировала Украина, как и непомерные территориальные амбиции Путина, нанесли ущерб позициям РФ в мире.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план".
"На столе будут три пункта: вступление в НАТО, территории и деньги, а именно, арестованные активы РФ. Наша задача - по каждому из этих пунктов зафиксировать свои позиции как можно лучше", - сказал один из собеседников издания.
По словам другого собеседника в окружении президента Владимира Зеленского, Россия в целом хотела бы вернуться к Стамбульским договоренностям образца весны-2022, в качестве основы. Помимо территориальных претензий, россияне вроде как не отказались и от других "претензий": к Украине, в частности, на счет урезания прав украинского языка в пользу русского, сокращения Вооруженных сил Украины и т.д. По крайней мере, за эти пункты они тоже могут поторговаться, считает источник.
"В свою очередь, РФ потенциально могла бы согласиться на прекращение огня, но при этом - на условиях признания за ней уже оккупированных территорий. Для Украины это так называемый non-starter - заранее неосуществимое предложение", - говорится в материале.
При этом собеседники РБК-Украина в украинской власти и за рубежом согласны с тем, что Россия избрала невыгодную для себя линию в отношении "саммитов мира", подчеркнуто игнорируя эту инициативу.
"Совершенно безумные аппетиты Путина, озвученные им перед самим саммитом в Швейцарии (если коротко: Украина должна отдать Херсон и Запорожье) - также сыграли против Москвы. Ведь заведомая невыполнимость таких требований хорошо понятна всем, в том числе и вполне нормально относящимся к РФ странам Глобального Юга", - отмечается в материале.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что горячая стадия войны может закончиться в этом году. По его словам, это возможно при единстве союзников и по плану, который Украина готовит на саммит мира.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал так называемый "мирный план" Дональда Трампа. Согласно плану, Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой быстрого вступления в ЕС и НАТО.
После этого президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.