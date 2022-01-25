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Столбики термометров упали до -33: в горах Черновицкой области зафиксировали лютые морозы

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник утром, 25 января, в Черновицкой области в горах зафиксировали очень низкую температуру воздуха. Там столбики термометров опустились до -33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост председателя Селятинской общины Валерия Полянчука в Facebook.

Полянчук опубликовал фотографию с термометром, который показывает -33 градуса.

"Давно такого не было, но это прекрасно", - написал он.

Фото: в Черновицкой области зафиксировали сильные морозы (facebook.com/profile.php?id=100018924783397)

Отметим, что синоптики ранее прогнозировали морозные ночи в западных областях Украины.

Напомним, в Турции непогода не прекращается уже несколько дней, местами снега выпало уже до 85 сантиметров. Такое ухудшение погоды парализовало работу аэропорта в столичном Стамбуле, сейчас все рейсы там временно приостановлены.

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