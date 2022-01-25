Стовпчики термометрів впали до -33: у горах Чернівецької області зафіксували люті морози

У вівторок вранці, 25 січня, у Чернівецькій області у горах зафіксували дуже низьку температуру повітря. Там стовпчики термометрів опустилися до -33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Селятинської громади Валерія Полянчука у Facebook.
Полянчук опублікував фотографію з термометром, який показує -33 градуси.
"Давно такого не було, але це файно", - написав він.
Зазначимо, що синоптики раніше прогнозували морозні ночі у західних областях України.
Нагадаємо, в Туреччині негода не припиняється вже декілька днів, місцями снігу випало вже до 85 сантиметрів. Таке погіршення погоди паралізувало роботу аеропорту у столичному Стамбулі, зараз усі рейси там тимчасово припинено.