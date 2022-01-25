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Выпало до 85 см снега. В Стамбуле непогода парализовала работу аэропорта

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Стамбул, Вторник 25 января 2022 10:26
Выпало до 85 см снега. В Стамбуле непогода парализовала работу аэропорта
Автор: Мария Кучерявец

В Турции непогода не прекращается уже несколько дней, местами снега выпало уже до 85 сантиметров. Такое ухудшение погоды парализовало работу аэропорта в столичном Стамбуле, сейчас все рейсы там временно приостановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Anadolu.

Парализована работа аэропорта

Из-за сильного снегопада в городе, власти временно остановили все рейсы в аэропорту Стамбула. так гендиректор "Турецких авиалиний" Билал Экши сообщил на своей странице в Twitter, что аэропорт начнет принимать рейсы 12:00 (по киевскому времени).

Перевозчики оповещают пассажиров о задержках рейсов.

Выпало до 85 см снега. В Стамбуле непогода парализовала работу аэропорта

Насыпало до 85 см снега

Местные метеорологи называют продолжающиеся снегопады "осадками стихийного бедствия". Известно, что в некоторых регионах, в таких как Арнавуткей, Башакшехир и Султангази, толщина снега увеличилась до 80-85 сантиметров, а в центре Стамбула толщина снега составляла около 35 сантиметров.

Закрытые автовокзалы и въезды из городов

Непогода также спровоцировала значительную блокировку движения транспорта. Из-за чего, в столицу не пускают машины из города Фракия, а также Эссенер и Нарем.

Кроме того, власти заявили о закрытии автовокзалов до 08:00 завтрашнего дня.

Вместе с тем, все торговые центры в Стамбуле прекратили работу раньше привычного графика - в 18.30 (по киевскому - ред.).

Тысячи людей стали заложниками непогоды

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что по состоянию на сегодняшнее утро, более 5 тысяч человек, застрявших на дороге из-за снегопада, эвакуировали.

Еще 3 тысячи 180 человек размещены в гостиницах, гостевых домах и общежитиях.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек застряли в аэропорту Стамбула.

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