Выпало до 85 см снега. В Стамбуле непогода парализовала работу аэропорта
В Турции непогода не прекращается уже несколько дней, местами снега выпало уже до 85 сантиметров. Такое ухудшение погоды парализовало работу аэропорта в столичном Стамбуле, сейчас все рейсы там временно приостановлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Anadolu.
Парализована работа аэропорта
Из-за сильного снегопада в городе, власти временно остановили все рейсы в аэропорту Стамбула. так гендиректор "Турецких авиалиний" Билал Экши сообщил на своей странице в Twitter, что аэропорт начнет принимать рейсы 12:00 (по киевскому времени).
Перевозчики оповещают пассажиров о задержках рейсов.
Saygıdeğer İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.
Bu nedenle;
Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.
pic.twitter.com/tC2gyAUwB1
Насыпало до 85 см снега
Местные метеорологи называют продолжающиеся снегопады "осадками стихийного бедствия". Известно, что в некоторых регионах, в таких как Арнавуткей, Башакшехир и Султангази, толщина снега увеличилась до 80-85 сантиметров, а в центре Стамбула толщина снега составляла около 35 сантиметров.
Kıymetli İstanbullular— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
bu görüntüler,
Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi.
Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız.
Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor. pic.twitter.com/xmUFPLp1aF
Закрытые автовокзалы и въезды из городов
Непогода также спровоцировала значительную блокировку движения транспорта. Из-за чего, в столицу не пускают машины из города Фракия, а также Эссенер и Нарем.
Кроме того, власти заявили о закрытии автовокзалов до 08:00 завтрашнего дня.
Вместе с тем, все торговые центры в Стамбуле прекратили работу раньше привычного графика - в 18.30 (по киевскому - ред.).
Тысячи людей стали заложниками непогоды
Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил, что по состоянию на сегодняшнее утро, более 5 тысяч человек, застрявших на дороге из-за снегопада, эвакуировали.
Еще 3 тысячи 180 человек размещены в гостиницах, гостевых домах и общежитиях.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, около 4600 человек застряли в аэропорту Стамбула.