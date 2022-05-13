Столб черного дыма. Из-за обстрела в Николаеве сгорел автомобильный склад
Утром 13 мая российские войска обстреляли Корабельный район Николаева. В результате сгорел склад с автомобилями под разборку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел.
Сообщается, что утром загорелось каменное здание с запчастями и автомобилями под разборку на частной территории. Пожар возник из-за обстрелов. Спасатели потушили огонь на площади 100 квадратных метров.
Фото: последствия обстрелов Николаева (t.me/mvs_ukraine)
Как пишут местные СМИ, в первой половине дня из-за этого пожара над Николаевом наблюдался столб черного дыма.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину. Информации о пострадавших не было.
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