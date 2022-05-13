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Стовп чорного диму. Через обстріл в Миколаєві згорів автомобільний склад

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Миколаїв, П'ятниця 13 травня 2022 16:38
Стовп чорного диму. Через обстріл в Миколаєві згорів автомобільний склад Фото: наслідки обстрілів Миколаєва (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Юлія Бойко

Вранці 13 травня російські війська обстріляли Корабельний район Миколаєва. В результаті згорів склад з автомобілями під розборку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що вранці загорілася кам'яна будівля з запчастинами і автомобілями під розборку на приватній території. Пожежа виникла через обстріли. Рятувальники загасили вогонь на площі 100 квадратних метрів.

Фото: наслідки обстрілів Миколаєва (t.me/mvs_ukraine)

Як пишуть місцеві ЗМІ, в першій половині дня через цю пожежу над Миколаєвом спостерігався стовп чорного диму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Харківській області обстріляли ракетами Лозівську громаду. Інформації про постраждалих не було.

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