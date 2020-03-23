Столар заявил о расширении количества автобусов для перевозки врачей в Киеве

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

По словам Столара, организация подвоза критично важна для 30% медперсонала

В Киеве запустили еще 2 дополнительных маршрута для перевозки врачей опорных больниц Киева. Об этом написал на свое странице в Facebook глава киевской организации "Оппозиционной платформы - За життя", народный депутат Украины Вадим Столар.

"Мы продолжаем расширять количество автобусов для перевозки врачей опорных больниц столицы в условиях ограничения работы общественного транспорта. Сегодня добавилось ещё 2 маршрута, и мы начали доставлять врачей Киевской городской клинической детской больницы №1 и Киевской городской клинической детской больницы №2. Логистика для Александровской больницы обеспечивается по 3 маршрутам, и всего на сегодня задействовано уже 5 автобусов", - написал нардеп.

По его словам, организация подвоза критично важна для 30% медперсонала указанных медучреждений, которые ездят в Киев из области и без волонтерской поддержки никак не смогут добраться до больниц.

"Продолжаем вести переговоры с перевозчиками. Вы можете предложить любую помощь для транспортировки медицинских работников "на передовую" по контактам: +38(044)222-67-06, +38(044)222-67-08", - добавил Вадим Столар.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 28 человек, в течение дня подтвердились четыре случая.

Ранее Кабинет министров из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях.