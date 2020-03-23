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Столар заявив про розширення кількості автобусів для перевезення лікарів у Києві

Новини » Медицина     23.03.2020 - 17:34
Столар заявив про розширення кількості автобусів для перевезення лікарів у Києві
Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

За словами Столара, організація підвозу критично важлива для 30% медперсоналу

У Києві запустили ще 2 додаткових маршрути для перевезення лікарів опорних лікарень Києва. Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова київської організації "Опозиційної платформи - За життя", народний депутат України Вадим Столар.

"Ми продовжуємо розширювати кількість автобусів для перевезення лікарів опорних лікарень столиці в умовах обмеження роботи громадського транспорту. Сьогодні додалося ще 2 маршруту, і ми почали доставляти лікарів Київської міської клінічної дитячої лікарні №1 та Київської міської клінічної дитячої лікарні №2. Логістика для Олександрівської лікарні забезпечується за 3 маршрутами, і все на сьогодні задіяно вже 5 автобусів", - написав нардеп.

За його словами, організація підвозу критично важлива для 30% медперсоналу зазначених медустанов, які їздять у Київ з області та без підтримки волонтерської ніяк не зможуть дістатися до лікарень.

"Продовжуємо вести переговори з перевізниками. Ви можете запропонувати будь-яку допомогу для транспортування медичних працівників "на передову" за контактами: +38(044)222-67-06, +38(044)222-67-08", - додав Вадим Столар.

Нагадаємо, число заражених коронавірусом в Києві зросло до 28 осіб, протягом дня підтвердилися чотири випадки.

Раніше Кабінет міністрів через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях.

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