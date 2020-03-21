Столар обратился к послам Украины и Китая с просьбой помочь украинским больницам

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

По мнению Столара, именно помощь Китая пригодится Украине в борьбе с коронавирусом

Украине нужно последовать примеру Китая и создать модульные больницы для борьбы с коронавирусом, но без помощи китайской стороны - не обойтись. Об этом написал в своем обращении к послу Китайской народной республики в Украине и послу Украины в КНР народный депутат, глава киевской партийной организации "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Столар.

"Украина все острее ощущает проблему эпидемии COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Мировая статистика показывает насколько серьёзный вызов стоит перед нашей страной", - отметил он.

Политик уверен, что опыт Китая поможет Украине в борьбе с коронавирусом.

"Именно поэтому я, как член депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Китайской народной республикой, обратился к Чрезвычайному и полномочному послу КНР в Украине господину Фань Сяньжуну с просьбой о помощи в поиске необходимого оборудования для украинских больниц. Мы надеемся, что КНР поможет нам в поиске передвижных модульных систем вместе с медицинским оборудованием", - написал Столар.

При этом, нардеп обратился и к представителю Украины в Китае.

"Мы обратились к Чрезвычайному и полномочному послу Украины в КНР Камышеву Сергею Алексеевичу с просьбой помочь обеспечить столичные опорные больницы дефицитными средствами: защитными респираторами и комбинезонами, кислородными масками и другими необходимыми материалами", - добавил он.

По мнению Столара, именно помощь Китая пригодится Украине в борьбе с коронавирусом.

"Именно Китаю удалось быстро построить модульные госпитали и обеспечить их всем необходимым оборудованием. А значит, в сложившихся условиях, эта помощь будет очень ценной для нашей страны", - резюмировал Столар.

Как ранее писало РБК-Украина, по данным Минздрава, в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы. За 20 марта было зафиксировано 15 новых случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области госпитализированы или находятся в самоизоляции 44 человека с подозрением на коронавирус. Ожидаются результаты анализов из Киева.