Столар звернувся до послів України і Китаю з проханням допомогти українським лікарням

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

На думку Столара, саме допомога Китаю стане в пригоді Україні в боротьбі з коронавірусом

Україні потрібно наслідувати приклад Китаю і створити модульні лікарні для боротьби з коронавірусом, але без допомоги китайської сторони - не обійтися. Про це написав у своєму зверненні до посла Китайської народної республіки в Україні та посла України в КНР народний депутат, голова київської партійної організації "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар.

"Україна дедалі гостріше відчуває проблему епідемії COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Світова статистика показує наскільки серйозний виклик стоїть перед нашою країною", - зазначив він.

Політик упевнений, що досвід Китаю допоможе Україні в боротьбі з коронавірусом.

"Саме тому я, як член депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Китайською народною республікою, звернувся до Надзвичайного і повноважного посла КНР в Україні пану Фань Сяньжуну з проханням про допомогу в пошуку необхідного обладнання для українських лікарень. Ми сподіваємося, що КНР допоможе нам у пошуку пересувних модульних систем разом з медичним обладнанням", - написав Столар.

При цьому, нардеп звернувся і до представника України в Китаї.

"Ми звернулися до Надзвичайному і повноважному послу України в КНР Камишева Сергія Олексійовича з проханням допомогти забезпечити столичні опорні лікарні дефіцитними засобами: респіраторами та захисними комбінезонами, кисневими масками та іншими необхідними матеріалами", - додав він.

На думку Столара, саме допомога Китаю стане в пригоді Україні в боротьбі з коронавірусом.

"Саме Китаю вдалося швидко побудувати модульні госпіталі та забезпечити їх усім необхідним обладнанням. А значить, в умовах, що склалися, ця допомога буде дуже цінною для нашої країни", - резюмував Столар.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за даними МОЗ, в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і виписаний з лікарні. За 20 березня було зафіксовано 15 нових випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області госпіталізовано або знаходяться в самоізоляції 44 людини з підозрою на коронавірус. Очікуються результати аналізів з Києва.