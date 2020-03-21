Во Львовской области у 44 человек подозревают коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются результаты анализов из Киева

Во Львовской области проверяют 44 человека на коронавирус. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что 20 марта с подозрением на коронавирус появилось еще 10 человек - 8 госпитализировали, еще 2 находятся на самоизоляции.

"В инфекционную больницу госпитализировали 8 человек из городов: Львов, Стрый, Пустомыты, а также Каменка - Бугского района и Тернопольской области. Двое больных - с Золочевского района и города Львова находятся на самоизоляции. Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев. Сейчас на госпитализации в областной инфекционной клинической больнице - 37 человек. На самоизоляции находятся 7 человек", - сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

Напомним, 20 марта количество заражений коронавирусом в Украине выросло до 41 человека. Один из случаев инфицирования был зафиксирован во Львовской области. Среди инфицированных трое человек умерли.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер пятницы, 20 марта, за границей от коронавируса COVID-19 умерли три украинца. 146 граждан Украины находятся на карантине за рубежом.