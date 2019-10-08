В Стокгольме завтра состоятся слушания по решению против "Газпрома"

В среду, 9 октября, в Стокгольме в апелляционном суде начнутся слушания относительно решения Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполнительного директора Группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

Он отметил, что сегодня вместе с юристами готовится к слушанью.

"Видимо символично, что день юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде по решению арбитража против Газпрома. Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати", - написал он.

По его словам, из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов, "поэтому не удивительно, что российская сторона хочет его обжаловать".

"Слушания начинаются завтра", - добавил Витренко.

Ранее "Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" несколько требований. В частности, разблокировку возможности получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома".

Напомним, во время трехсторонних переговоров по газу, которые прошли 19 сентября в Брюсселе, обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину. По результатам переговоров министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что транзитный договор может не быть подписан до января 2020 года.