У Стокгольмі завтра відбудуться слухання за рішенням проти "Газпрому"

У середу, 9 жовтня, у Стокгольмі в апеляційному суді розпочнеться слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за контрактом на постачання газу в частині принципу "бери або плати". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення виконавчого директора Групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка Facebook.

Він зазначив, що сьогодні разом з юристами готується до слухання.

"Мабуть символічно, що день юриста зустрічаю в Стокгольмі, де разом з кращими юристами світу готуємося до слухань в апеляційному суді за рішенням арбітражу проти Газпрому. Перша справа (а їх всього три) стосується насамперед рішення арбітражу, яке обнулив наші зобов'язання за положеннями контракту "бери або плати", - написав він.

За його словами, з-за цього рішення Україна тепер не повинна платити "Газпрому" близько 80 млрд доларів, тому не дивно, що російська сторона хоче його оскаржити".

"Слухання розпочинаються завтра", - додав Вітренко.

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