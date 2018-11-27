В Стокгольме прошли предварительные слушания по апелляции в газовом процессе

Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

По словам Витренко, пока что все идет по плану

В апелляционном суде Стокгольма закончились предварительные слушания относительно решения Стокгольмского арбитража по газовому делу НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

Как отметил Витренко, неприятных сюрпризов нет и все идет по плану. "Остаемся уверенными в нашей победе", - добавил он.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

В ноябре в "Нафтогазе" уточнили полномочия Юрия Витренко на должности исполнительного директора - он сфокусируется на арбитражном процессе с "Газпромом" включительно с принудительным исполнением решения в транзитной делу и переговорами относительно будущего транзитного контракта.

Стокгольмский арбитраж объединил иски "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках нового арбитражного процесса. В частности, "Нафтогаз" требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы. Общая сумма требований "Нафтогаза" составляет 12 млрд долларов (включая проценты).