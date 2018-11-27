У Стокгольмі пройшли попередні слухання за апеляцією в газовому процесі

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

За словами Вітренка, поки що все йде за планом

В апеляційному суді Стокгольма закінчилися попередні слухання щодо рішення Стокгольмського арбітражу у газовій справі НАК "Нафтогаз України" проти російського "Газпрому". . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка у Facebook.

Як зазначив Вітренко, неприємних сюрпризів немає і все іде за планом. "Залишаємося впевненими в нашій перемозі", - додав він.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

У листопаді у "Нафтогазі" уточнили повноваження Юрія Вітренка на посаді виконавчого директора - він сфокусується на арбітражному процесі з "Газпромом" включно з примусовим виконанням рішення у транзитній справі та переговорами щодо майбутнього транзитного контракту.

Стокгольмський арбітраж об’єднав позови "Нафтогазу" і "Газпрому" в рамках нового арбітражного процесу. Зокрема, "Нафтогаз" вимагає переглянути транзитний тариф на 2018 та 2019 роки. Загальна сума вимог "Нафтогазу" складає 12 млрд доларів (включно з відсотками).